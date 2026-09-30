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Общество

Название фестиваля «Архондарик» объяснил священнослужитель

Название фестиваля «Архондарик» заимствовано из греческого языка и означает место, где путника встречают как высокого гостя. Об этом рассказал настоятель храма Святого Благоверного Князя Александра Невского в Пскове, секретарь Псковской епархии протоиерей Андрей Вахрушев на брифинге в медиацентре ПАИ.

Иллюстрация: Театрально-концертная дирекция Псковской области

«Мы от греков заимствовали и само православие, и множество прекрасных имён, которыми теперь называем своих сыновей и дочерей. Вместе с этим мы также заимствовали и несколько прекрасных греческих слов. И вот, в частности, архондарик. Архон – высокий гость. Архондарик – место, где мы встречаем путника как высокого гостя», – сказал отец Андрей.

Он пояснил концепцию фестиваля. «Проделав дорогу в монастырь, человек может отдохнуть, сопричаститься хлеба, прохладной воды из источника монастырского, какой-нибудь сладкий лукум ему дадут в дар. И, наверное, этот архондарик – не просто место или точка. Это, по сути, раскрытые объятия родного Отца. Вот такая концепция и ожидает наш фестиваль», – подчеркнул он.

Генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин добавил, что название выбрано в том числе для образовательной части фестиваля. «Мы назвали этот фестиваль для того, чтобы человек уже в первую очередь задумался и как-то расширил свои познания, в том числе и вот в таких церковных понятиях, которые мы не употребляем в повседневной жизни», – пояснил он.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX анонсировал проведение нового фестиваля «Архондарик», который состоится в Псковской области. С 2 по 4 октября в Печорах впервые пройдёт фестиваль монастырской кухни, который объединит подворья Псковской области и других регионов России.

Для гостей мероприятия будет работать сразу несколько локаций: ярмарочная и просветительская площадки и открытая кухня. Помимо этого, состоятся выступления творческих коллективов и тематические программы. Среди уже заявленных артистов – ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, группа «Родная Речь», детский хор из Печор «ЛаккиЛайк» и другие.

Свои блюда и угощения представят Казанский женский монастырь близ Данилова (Ярославская область), Снетогорский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, Псково-Печерский монастырь и другие.

Мероприятие пройдёт при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации Печор.

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