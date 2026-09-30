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Общество

Эксперт назвала условия для вовлечения многодетных семей в культурную жизнь Псковской области

Льготные условия и инструменты вовлечения способствуют участию многодетных семей в культурной жизни Псковской области. Об этом рассказала заместитель министра культуры региона Виктория Екимова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 30 сентября.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

«Первое, наверное, это всё-таки какие-то льготные условия. Мы понимаем, что детей много, всем-всем нужно уделить должное внимание, в том числе финансовым затратам», – сказала она. По словам Екимовой, речь идёт о возможности посещения учреждений культуры на льготной основе.

Вторым моментом замминистра назвала инструменты вовлечения. К ним она отнесла площадки для всех возрастных категорий, чтобы каждый мог найти для себя что-то интересное, детские комнаты, игровые зоны и программы, рассчитанные на разный возраст.

Екимова также дала рекомендацию родителям – приводить детей на мероприятия, рассчитанные на их возрастную категорию. По её словам, так детям будет интереснее, пользы будет больше, а работа учреждений будет эффективнее, поскольку программы разрабатываются под определённый возраст.

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