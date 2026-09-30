Монастырский хлеб по старинному рецепту можно будет попробовать на фестивале «Архондарик»

14:40, 30 сентября 2026, ПАИ

На фестивале монастырской кухни «Архондарик» в Печорах можно будет попробовать хлеб Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщил настоятель храма Святого Благоверного Князя Александра Невского в Пскове, секретарь Псковской епархии протоиерей Андрей Вахрушев на брифинге в медиацентре ПАИ.

«В защиту самых простых блюд поделюсь воспоминаниями детства, когда мой родитель из обители Псково-Печерской привозил нам, детям, кусочек хлеба с монастырской трапезы. Мы его делили. Нас было шесть детей в семье, папа и мама – на восемь человек делился этот кусочек хлеба. Мы принимали его. И вы знаете, я помню это впечатление. Хлеб значительно отличался от всего, что я тогда пробовал», – рассказал отец Андрей.

Он отметил, что печь, в которой пекут этот хлеб, работает по сей день. «Печь, в которой те старцы, которые описаны в книге владыки Тихона «Несвятые святые», пекли хлеб, – она работает до сих пор. Туда приносятся дрова, она выжигается с молитвой, и у нас сегодня есть возможность сопричаститься того самого монастырского хлеба. Он огромный, буханки в несколько раз превышают обычные, их так просто не понести, их легче положить на плечо при переносе, но вкус – они пропечённые, они густые по содержанию, они очень замечательный вкус имеют», – подчеркнул он.

Отец Андрей также назвал счастливцами тех, кто придёт на фестиваль и попробует этот хлеб.

Проведение нового фестиваля «Архондарик», который состоится в Печорах с 2 по 4 октября, анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX

Для гостей мероприятия будет работать сразу несколько локаций: ярмарочная и просветительская площадки и открытая кухня. Помимо этого, состоятся выступления творческих коллективов и тематические программы. Среди уже заявленных артистов – ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, группа «Родная Речь», детский хор из Печор «ЛаккиЛайк» и другие. В ходе работы фестиваля посетители смогут приобрести продукцию монастырей, а также ремесленников и крестьянско-фермерских хозяйств из Псковской области на сельскохозяйственной ярмарке.

Мероприятие пройдёт при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации Печор.