«Михайловское» подготовило программу ко Дню пожилого человека

14:24, 30 сентября 2026, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» подготовили специальную программу ко Дню пожилого человека.

Как сообщили ПАИ в службе информации музея, 1 октября гости «серебряного» возраста смогут бесплатно посетить экскурсию по экспозиции «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный пейзаж». Эта экспозиция особенно интересна тем, что соединяет традиционные музейные решения с новыми технологиями. Помимо традиционных – как академических, так и современных – живописи и графики, для погружения в особую, пушкинскую атмосферу здесь используются мягкие световые эффекты, музыка, звуки природы и особые ароматы, специально созданные парфюмерами для «Михайловского». Посетителям предлагают не только рассматривать произведения искусства, но и самим включаться в творческий процесс – например попробовать себя в роли флориста, художника или музыканта.

Бесплатную экскурсию по экспозиционному пространству «Эмоции природы…» в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) 1 октября начнут в 12:00. А вечером этого же дня, в 18:00, «Михайловское» приглашает представителей старшего поколения в Большой театрально-концертный зал музейного НКЦ на премьеру спектакля «Медный всадник» театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. Эта постановка объединяет два пушкинских произведения: поэму «Медный всадник» и незавершённый прозаический фрагмент, который публикуется под названием «Рославлев». Пушкин задумывал его как начало исторического романа об Отечественной войне 1812 года.

Бесплатные билеты на экскурсию и спектакль можно получить в кассе музейного Научно-культурного центра при предъявлении пенсионного удостоверения.