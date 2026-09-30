Организаторы надеются, что фестиваль «Архондарик» станет ежегодным

14:23, 30 сентября 2026, ПАИ

Организаторы фестиваля монастырской кухни «Архондарик» надеются, что он закрепится за Печорами и станет ежегодным. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ сообщили генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и настоятель храма Святого Благоверного Князя Александра Невского в Пскове, секретарь Псковской епархии протоиерей Андрей Вахрушев.

«Нам хотелось бы, чтобы этот фестиваль закрепился именно в Печорах, и именно осенью, мы всё-таки не забываем и про туристов, про паломников, которые приезжают в Печоры. И мне кажется, Печоры осенью особенно прекрасны, чтобы туда приехать и там погулять. Такая лёгкая прохлада, тут и там падают кленовые листья. Думаю, что этот фестиваль, мы очень надеемся, закрепится за Печорами», – сказал Робин.

Он также отметил, что если другие регионы захотят провести подобный фестиваль, монастыри готовы приехать в гости. Вахрушев в свою очередь добавил, что Печоры, как первооткрыватели, будут вне конкуренции.

«Замечательно, если идею этого фестиваля подхватят другие регионы и на местах повторят нечто подобное. Но как первооткрыватели, как начинатели этого прекрасного дела, Печоры будут всегда вне конкуренции», – подчеркнул протоиерей.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX анонсировал проведение нового фестиваля «Архондарик», который состоится в Псковской области. С 2 по 4 октября в Печорах впервые пройдёт фестиваль монастырской кухни, который объединит подворья Псковской области и других регионов России.

Для гостей мероприятия будет работать сразу несколько локаций: ярмарочная и просветительская площадки и открытая кухня. Помимо этого, состоятся выступления творческих коллективов и тематические программы. Среди уже заявленных артистов – ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, группа «Родная Речь», детский хор из Печор «ЛаккиЛайк» и другие. В ходе работы фестиваля посетители смогут приобрести продукцию монастырей, а также ремесленников и крестьянско-фермерских хозяйств из Псковской области на сельскохозяйственной ярмарке.

Мероприятие пройдёт при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации Печор.