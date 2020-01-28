Пскову требуются дополнительные средства на уборку улиц

13:06, 28 января 2020, ПАИ

На уборку улично-дорожной сети Пскова требуется 700 млн рублей. Однако, в городском бюджете на эти цели в этом году предусмотрены лишь 210 млн рублей. Об этом заявил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Николай Баринов отметил, что цикличности уборки смёта в городе строго ограничена. На уборку земли на асфальте уходит много денег, и, по его словам, если начать убирать сейчас, то заложенных в бюджете денег хватит только до августа. «Цикличность уборки увеличить очень хочется, но и денег должно хватить до конца года», - подчеркнул он и добавил, что погода сегодня очень непредсказуемая. При этом он пояснил, что смёт убирается при температуре от +3 градусов, а если ночью столбики термометра показывают ниже нуля, то смёт не убирается.

Заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут отметила, что по итогам конкурсов на дорожную уборку на Запсковье и Завеличье выиграл «Ситиинвестгрупп», а центр города убирает ГБУ «Управление автомобильных дорог». В рамках контракта были прописаны все виды дорожных работ, добавила она и подчеркнула, что город не оплачивает работы, которые подрядчики не выполняют.

По словам Николая Баринова, техники у подрядчиков для уборки улиц хватает. При этом он добавил, что из-за отсутствия в настоящий момент в городе снега, у муниципалитета образуется экономия. «Экономия по уборке будет видна только по окончанию года», - уточнил он и добавил, что все сэкономленные средства останутся на содержание уборки улично-дорожной сети.

Елена Жгут отметила, что городские власти весной более активно начнут привлекать ГИБДД для того, чтобы решить проблему с парковками вдоль улиц. По её словам, из-за припаркованных машин коммунальщикам не проехать, чтобы убрать улицы. Она напомнила, что на улице Юности сотрудники ГИБДД уже прилагают большие усилия, чтобы автомобилисты не парковали машины вдоль улицы.

Также Елена Жгут сообщила, что городские власти ведут работу с застройщиками домов по поводу выезда тяжелой техники со строек. Она подчеркнула, что данная техника должна выезжать со строек с чистыми колесами.