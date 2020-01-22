Более 130 нарушений ПДД выявил комплекс «Паркон» на улицах Юности и Инженерной в Пскове

08:42, 22 января 2020, ПАИ

Мобильный комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД «Паркон» начал выявлять нарушения на улицах Юности и Инженерной в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Отмечается, что 18-19 января псковичи допустили более 130 нарушений в зоне действия дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена».

«Паркон» будет работать на этих улицах до 31 января. Установка мобильного комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД связана с открытием движения общественного транспорта.