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Общество

Около 700 млн рублей налоговых отчислений направило ОАО «РЖД» в бюджет Псковской области в 2019 году

694 млн рублей налоговых отчислений направило ОАО «РЖД» в бюджет Псковской области в 2019 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Всего ОАО «РЖД» направило в регионы, расположенные в границах Октябрьской железной дороги, более 13,7 млрд рублей налоговых отчислений в прошлом году.

Так, компания пополнила бюджет Санкт-Петербурга на 3,7 млрд рублей, Ленинградской области — на 4,5 млрд рублей, Карелии — на 1,7 млрд рублей, Тверской области – на 1,4 млрд рублей, Мурманской области – на 1,1 млрд рублей, Новгородской области — 672 млн рублей.

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