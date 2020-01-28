Около 700 млн рублей налоговых отчислений направило ОАО «РЖД» в бюджет Псковской области в 2019 году

15:49, 28 января 2020, ПАИ

694 млн рублей налоговых отчислений направило ОАО «РЖД» в бюджет Псковской области в 2019 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Всего ОАО «РЖД» направило в регионы, расположенные в границах Октябрьской железной дороги, более 13,7 млрд рублей налоговых отчислений в прошлом году.

Так, компания пополнила бюджет Санкт-Петербурга на 3,7 млрд рублей, Ленинградской области — на 4,5 млрд рублей, Карелии — на 1,7 млрд рублей, Тверской области – на 1,4 млрд рублей, Мурманской области – на 1,1 млрд рублей, Новгородской области — 672 млн рублей.