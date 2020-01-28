Глава УГХ Пскова пожаловался на нехватку кадров в дорожном отделе

14:53, 28 января 2020, ПАИ

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов пожаловался на нехватку кадров в дорожном отделе. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с состоявшейся 28 января пресс-конференции.

Николай Баринов отметил, что дорожному отделу УГХ требуются сотрудники, которые бы следили за состоянием дорог в Пскове, подготавливали сметы и формировали технические задания. Имеются две вакансии с зарплатой 20 тысяч рублей.

Укомплектованный дорожный отдел, по словам Николая Баринова, позволил бы повысить контроль за работой и качественно формировать техзадания.

Также Николай Баринов указывал на то, что для более качественной уборки областного центра требуется значительное финансирование.