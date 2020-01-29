12-летняя девочка попала под колеса автомобиля в Пскове
12-летняя девочка пострадала в результате наезда автомобиля в Пскове 29 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на перекрестке улиц Максима Горького и Пароменской в 8:25. Девочку сбил автомобиль ВАЗ-21150 под управлением 48-летнего водителя.
Девочка получила ушиб лица, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Ей оказали необходимую медицинскую помощь. Водитель был в трезвом состоянии.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, добавили в ведомстве.