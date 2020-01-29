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Общество

12-летняя девочка попала под колеса автомобиля в Пскове

12-летняя девочка пострадала в результате наезда автомобиля в Пскове 29 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на перекрестке улиц Максима Горького и Пароменской в 8:25. Девочку сбил автомобиль ВАЗ-21150 под управлением 48-летнего водителя.

Девочка получила ушиб лица, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Ей оказали необходимую медицинскую помощь. Водитель был в трезвом состоянии.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, добавили в ведомстве.

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