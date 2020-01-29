Пограничники поймали двух азиатов у границы в Печорском районе

10:28, 29 января 2020, ПАИ

Двух выходцев из Юго-Западной Азии задержали пограничники в Печорском районе в нескольких сотнях метров от государственной границы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Нарушители двигались в сторону Эстонии в районе деревни Залесье. Районный суд привлек их к административной ответственности и назначил штрафы. Мужчин ждет выдворение за пределы России.

В январе трёх иностранцев привлекли к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы в Псковской области.