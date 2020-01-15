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Трёх иностранцев привлекли к ответственности за незаконное пересечение границы в Псковской области

Трёх иностранных граждан привлекли к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы в Псковской области.  Перейти границу они пытались в сентябре-октябре прошлого года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В частности, 51-летний мужчина незаконно пересёк российско-белорусский участок государственной границы. Его задержали у деревни  Яськи Усвятского района. По решению суда, мужчина признан виновным в совершении преступления. Ему назначен штраф в размере 80 тыс. рублей.

42-летний мужчина и 43-летняя женщина попытались проникнуть в Псковскую область из Латвии в обход пункта пропуска Бурачки в Себежском районе. Их задержали пограничники. Себежский районный суд признал   иностранцев виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ. Мужчине был назначен штраф в размере 200 тысяч рублей, но с учетом срока нахождения под стражей от этого наказания его освободили. Женщину суд отправил на 8 месяцев в колонию общего режима.

Приговоры вступили в законную силу.

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