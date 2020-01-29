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Общество

Около 200 тысяч тонн молока произвели в Псковской области в 2019 году

Около 200 тысяч тонн молока произвели в Псковской области в 2019 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Великолукская компания «Слакстис» возглавила рейтинг региональных производителей молока. Так, в прошлом году там произвели около 57 тысяч тонн молока при пятитысячном поголовье скота. Отмечается, что надой на одну фуражную корову в «Слактисе» составил более 11 тысяч килограммов в год.

Также в число лучших производителей молока вошли ООО «Молочный Ресурс» Великолукского района (валовой надой — почти 15 тонн молока), ООО «Добручи-2» Гдовского района (валовой надой — около 9 тонн молока) и ООО «Агрофирма «Черская» Палкинского района (валовой надой — свыше 7 тонн молока).

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