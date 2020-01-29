3 февраля будет принято окончательное решение по строительству АЗС у Мирожского монастыря в Пскове

13:04, 29 января 2020, ПАИ

3 февраля арбитражный суд в Вологде должен принять окончательное решение по строительству АЗС вблизи Мирожского монастыря в Пскове. Об этом сообщила председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова на заседании комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике 29 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Автозаправочную станцию компания «Псковнефтепродукт» планировал построить в Пскове на улице Яна Райниса, 2а. Как пояснила депутатам Наталья Тихомирова, были представлены проектные решение, но они не соответствуют регламенту охранной зоны. «Могу рекомендовать со стороны комитета приведение этого проекта в соответствие», - сказала она.

Председатель комитета добавила, что по вопросу строительства АЗС администрация Пскова судилась с заказчиком данных работ, было принято решение о повторном рассмотрении дела, поскольку суд указал на то, что не совсем была раскрыта аргументированность отказа. К заседанию, которое состоится 3 февраля в Вологде, подготовлен более развёрнутый ответ, добавила Наталья Тихомирова.

Вопрос о строительстве АЗС был поднят в рамках рассмотрения законопроекта о внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Поправки связаны с приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Установленный Министерством культуры РФ порядок подготовки и утверждения охранного обязательства не предусматривает подписания утверждённого охранного обязательства со стороны собственника или иного законного владельца памятника истории и культуры. В связи с этим предлагается признать утратившими силу несколько статей закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», учитывающих право должностных лиц профильного госоргана на составление протоколов и рассмотрение дел по этой статье.