Псковская епархия и региональное министерство спорта подписали соглашение о сотрудничестве

23:23, 28 сентября 2026, ПАИ

Соглашение о сотрудничестве подписали Псковская епархия и министерство спорта Псковской области. Мероприятие прошло в архиерейской резиденции Псковского епархиального управления. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Официальный документ скрепили своими подписями глава Псковской митрополии, митрополит Псковский и Порховский Матфей и министр спорта Псковской области Лилия Аюпова. На церемонии присутствовал ответственный по вопросам физической культуры и спорта Псковской епархии иерей Дмитрий Головнев.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сферах физической культуры и спорта, духовно-нравственного воспитания, физического и профессионального развития человека.

«Сегодня мы делаем важный шаг в выстраивании системного взаимодействия между сферой спорта и духовным сообществом региона. Подписание соглашения – это не просто формальный документ, а сигнал о том, что ценности здорового образа жизни и нравственного воспитания мы рассматриваем как единое целое», – отметила министр спорта Лилия Аюпова.

Стороны планируют развивать взаимодействие в ряде направлений: это просветительские встречи со спортсменами и тренерами, участие духовенства в значимых спортивных событиях, поддержка инициатив вовлечения детей и подростков региона в систематические занятия спортом.

«Рассчитываем, что наше партнёрство станет примером гармоничного объединения усилий ради будущего Псковской области», – добавила министр.