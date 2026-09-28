Ветеран СВО из Псковской области создаёт патриотическую азбуку со стихами и детскими рисунками
Ветеран специальной военной операции (СВО) Михаил Каратыш вместе с фондом «Защитники Отечества» реализует проект «Патриотическая азбука». Для каждой буквы алфавита написано небольшое четверостишие, которое отражает эмоции и суть страны. В проекте участвуют три художественные школы, а иллюстрации к стихам рисуют дети. Об этом рассказала заместитель руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» по общественным проектам Лидия Герасимова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 28 сентября.
«Четверостишия уже написаны. В проекте также участвуют три художественные школы. Михаил Каратыш встречался с детьми, и они после прочтения стихотворений рисовали иллюстрации к ним. Потом эта азбука будет у детей в начальной школе», – отметила Лидия Герасимова.
По её словам, проект направлен на то, чтобы в доступной творческой форме донести до младших школьников важные ценности.
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