Молодёжный совет МЧС провёл мастер-класс по первой помощи в рамках акции «Спасибо, что мы вместе»

23:42, 28 сентября 2026, ПАИ

В рамках Всероссийской акции «Спасибо, что мы вместе», приуроченной ко Дню воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, Молодёжный совет ГУ МЧС России по Псковской области принял участие в мероприятии «Один народ». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадкой события стал региональный Дом молодёжи. Программа объединила практико-ориентированные и просветительские активности. Особое внимание было уделено формированию навыков оказания первой помощи. Молодёжный совет провёл для участников мастер-класс, в ходе которого детально разобрали алгоритмы действий при неотложных состояниях и отработали ключевые приёмы на манекенах.

В мероприятии приняли участие представители патриотических организаций и кадеты МЧС России.