Переменная облачность и до +19 градусов прогнозируются в Псковской области 29 сентября

22:41, 28 сентября 2026, ПАИ

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Псковской области завтра, 29 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Будет дуть ветер южных направлений: ночью – слабый, днём – со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +1...+6 градусов, днём – до +14...+19 градусов.

В Пскове температура ночью +3...+5 градусов, днём – до +16...+18 градусов. Атмосферное давление высокое.

Ранее сообщалось, что туман с видимостью 500 и менее метров ожидается местами в Псковской области. Туман прогнозируют во второй половине ночи и утром 29 сентября. Жителей просят быть внимательными и осторожными.