Год условно получил житель Пскова за кражу бетоносмесителя

09:23, 30 января 2020, ПАИ

Год условно получил 37-летний житель Пскова за кражу бетоносмесителя, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

3 ноября 2019 года подсудимый, находясь около дома 69В по улице Юбилейной в Пскове, совершил тайное хищение бетоносмесителя марки Helmut за 12 тысяч 714 рублей.

Учитывая тот факт, что мужчина ранее судим и имеет непогашенную судимость за совершение особо тяжкого преступления, суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, обязав не изменять постоянного места жительства и являться 1 раз в месяц на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.