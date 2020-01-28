Женщине вынесли приговор в Пустошкинском районе за нападение с ножом на мужа

09:57, 30 января 2020, ПАИ

В Пустошкинском районе местная жительница осуждена за нападение с ножом на супруга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области

16 октября 2019 года во время распития алкогольных напитков между членами семьи произошла ссора. 40-летняя женщина ударила нозжом мужа в левое плечо. В результате мужчина получил легкий вред здоровью. Ранее также женщина привлекалась к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде 11 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.