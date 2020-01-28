Родственники опознали обнаруженное под Псковом тело женщины
Родственники опознали труп женщины, обнаруженный возле деревни Кислово Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.
В настоящее время эксперты устанавливают точную причину смерти, проводятся соответствующие судебно-медицинские исследования.
По информации источника, близкого к правоохранительным органам, погибшей является 52-летняя уроженка Белоруссии, жительница Пскова Ирина Иванова, которая ушла из дома 4 октября 2019 года и не вернулась.