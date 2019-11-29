Ушли и не вернулись: Кого разыскивают полицейские в Псковской области

16:58, 29 ноября 2019, ПАИ

Без вести пропавший — юридический термин, который для одних является частью очередного новостного заголовка, для других — семейным горем и активными поисками родного человека. В России ежегодно пропадают примерно 100 тысяч человек, из которых 25 тысяч — это дети. В Псковской области, к счастью, всех пропавших в этом году детей нашли.

Поиском без вести пропавших граждан занимаются не только поисковые отряды, но и полицейские. О некоторых пропавших Псковскому агентству информации рассказали в УМВД России по Псковской области. Возможно, кто-то из вас сможет помочь в их поиске.

Виной всему — амнезия

В этом году 6 апреля из своего дома в селе Середка Псковского района ушел страдающий потерей памяти 77-летний Владимир Антонов. Спустя два дня его видели в окрестностях деревень Полибино и Мельницы — недалеко от Середки.

Рост худощавого пожилого человека 160-165 сантиметров, волосы седые. На нем был длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки. Разыскиваемый постоянно сутулился.

Информацию о пропавшем можно сообщить в ОМВД России по Псковскому районе по телефонам: 8(8112) 676-844, 676-872 или 02.

Быть может, в монастыре?

Поиски 65-летнего выходца из Петрозаводска (Карелия) Владимира Григорьева уже не раз попадали на новостные ленты местных средств массовой информации.

Владимир Григорьев - глубоко верующий человек, совершал паломничества в монастыри и святые места. Последний раз дома его видели 23 февраля 2017 года. Не исключается версия, что Владимир Григорьев остановился в одном из монастырей.

Мужчина ростом около 170 сантиметров, полного телосложения. Лицо овальной формы, волосы короткие чёрные, глаза карие, нос прямой, а губы тонкие. На нем была светлая водолазка, пиджак и брюки цвета «мокрый асфальт», чёрные ботинки на шнурках. Носит очки.

Информацию о местонахождении Владимира Григорьева можно сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

Пропал в камуфлированной куртке

44-летний житель Пскова Александр Иванов не вернулся домой 5 сентября 2018 года.

Он родился в поселке Брусово Тверской области.

Разыскиваемому на вид около 45 лет, ростом 175-177 сантиметров, среднего телосложения. Волосы у мужчины короткие русые с сединой, лицо овальной формы, брови прямые, глаза светлые, нос прямой.

Последний раз он уходил из дома в чёрной шапке, камуфлированной куртке и брюках зелёного тона, зимних темных кроссовках. На плече висела черная сумка.

Оперативно-значимую информацию о пропашем можно сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

Без зубов передних

Уголовный розыск также устанавливает местонахождение уроженки Белоруссии, 52-летней Ирины Ивановой, которая пропала в Пскове совсем недавно — 4 октября.

У женщины проблемы со здоровьем. Особые приметы: медленная походка, обычно смотрит вниз, отсутствуют передние зубы.

Ее рост 158 сантиметров, полного телосложения, волосы русые с сединой до плеч. Была одета в спортивную куртку тёмно-синего цвета, тёмные спортивные брюки и короткие сапоги на низком каблуке. Кстати, ключи от дома были при ней. А вот документы она оставила.

Обладающие информацией о местонахождении женщины могут связаться с полицейскими УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.

Пропала в платье и туфлях

68-летнюю Галину Королеву разыскивают полицейские Великих Лук. Пенсионерка ушла из дома 23 августа. В тот день она была одета в черное платье с белым рисунком и коричневые туфли.

Женщине на вид 70-75 лет, худощавая, рост 155-160 сантиметров.

Оперативно-значимую информацию можно сообщить по телефонам: 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), 8-811-53-5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).

Лесоруб

Пропавший 50-летний житель Пскова Анатолий Ниткин имеет характерную татуировку на ребре правой ладони — «За ВДВ». Пропал на территории областного центра в конце мая 2019 года.

Его рост около 168 сантиметров, телосложение худощавое, лицо овальной формы, волосы светло-русые короткие, лоб высокий, глаза светлые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие.

Мужчина занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. Есть сведения, что он хотел уехать на заработки в частное хозяйство на хуторе.

О местонахождении Анатолия Ниткина можно сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

Пропал на улицах города

43-летний Андрей Федоров пропал 22 марта в Великих Луках, жил в доме на улице Радищева. Ушел в чёрной куртке с красными манжетами, чёрной вязаной шапке, чёрных спортивных штанах и сапогах (низ - резиновый, верх - матерчатый).

О его местонахождении можно сообщить по телефонам: 8-811-53-5-27-94, 8-906-223-11-28 или 02.

* * *

Помните, если ваш родственник обещал вернуться домой, но не вернулся и не отвечает на звонки — это повод для обращения в полицию в тот же день. УМВД России по Псковской области подчеркивает — не нужно верить устоявшемуся мифу о том, что полиция принимает заявление о поиске человека спустя 72 часа его безвестного отсутствия. Нет. Заявление примут сразу. А также фотографию пропавшего, его описание, информацию о его планах и перемещении.

Чем раньше сообщение поступит в дежурную часть, тем больше шансов найти человека.

*Подготовлено по материалам пресс-службы УМВД России по Псковской области