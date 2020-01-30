Псковичи меньше чем за сутки собрали деньги на билет до Туапсе для собаки

11:35, 30 января 2020, ПАИ

В Пскове неравнодушные горожане меньше чем за сутки собрали 39 тысяч рублей на билет до Туапсе для алабая по кличке Марвин . Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала председатель Псковской общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.

История началась 4 года назад – в псковский приют «Лесопилка» попал пес породы алабай. Он был истощен и долго приходил в себя. Благодаря стараниям волонтеров приюта похорошел и снова научился доверять людям. Вскоре нашлись и хозяева – семейная пара, у которых «пес катался как сыр в масле и был полностью доволен жизнью», настаивают зоозащитники.

Однако вскоре начались проблемы – супруги расстались. Женщина уехала на юг, в Туапсе, а мужчина наотрез отказался отдать ей собаку. Но что-то в отношениях животного и хозяина пошло не так - собака пыталась несколько раз сбежать. А вскоре мужчина сам, ссылаясь на переезд на новую квартиру, передал собаку в приют.

Надежда на лучшее будущее для Марвина появилась 26 января, когда в приют позвонила его хозяйка из Туапсе.

«Она узнала о произошедшем и выразила полную готовность приехать за собакой», - рассказала Вера Короткова.

Решено было тщательно продумать маршрут для комфорта животного. До Санкт-Пектербурга его вместе с хозяйкой, которая прилетит в Псков 5 февраля, довезут на автомобиле, оттуда их поездом отправят в Туапсе.

Остро встал финансовый вопрос – железнодорожный билет для Марвина стоимостью 19 тысяч рублей (выкупать необходимо все купе) хозяйка себе попросту не могла позволить. В группе псковской зоозащитной организации в социальных сетях был объявлен сбор средств.

«Результат превзошел все ожидания – 38 тысяч рублей. Это вдвое больше, чем изначально требовалось. И собрали меньше чем за сутки, примерно за 12 часов», - рассказала Вера Короткова.

Псковское агентство информации обязательно расскажет и покажет счастливый финал этой трогательной истории.