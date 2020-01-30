Депутаты прекратили полномочия члена псковского облизбиркома Ивана Патлача
Депутаты Псковского областного Собрания досрочно прекратили полномочия члена Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Ивана Патлача. Об этом с 39-й сессии регионального парламента, которая проходит 30 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Заместитель председателя облизбиркома Иван Патлач заявил о сложении полномочий на заседании Избирательной комиссии Псковской области 24 января.
Кроме этого, депутаты регионального парламента, принимая во внимание заявление Ивана Патлача о сложении полномочий, решили провести конкурс по замещению вакантного места в составе Избирательной комиссии Псковской области - предложения принимаются до 25 февраля.