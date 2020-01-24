Заместитель председателя Псковского облизбиркома сложил полномочия

16:15, 24 января 2020, ПАИ

24 января на заседании избирательной комиссии Псковской области заместитель председателя облизбиркома Иван Патлач заявил о сложении полномочий, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель облизбиркома Игорь Сопов отметил, что Иван Патлач переходит на другую должность, но «остается в строю». «У него новые задачи, новые планы», - подчеркнул глава комиссии.

«Чтобы вы не строили конспирологических версий, скажу, что я написал заявление в избирательную комиссию и в Псковское областное Собрание о выходе из состава комиссии, - обратился к присутствующим Иван Патлач. - Я пробыл на этой должности 9 лет. Из старого состава никто из зампредов так долго не работал... Думаю, свой ресурс в этой должности я выработал, надо дать дорогу молодым».

Иван Патлачи напомнил, что специалисты рекомендуют не находиться на одном рабочем месте 7-8 лет, чтобы «глаз не замыливался». «Но я остаюсь в строю, никуда я из этого дома не ухожу. Продолжу заниматься избирательными кампаниями», - добавил он.

«Спасибо за работу, надеемся на дальнейшее сотрудничество», - поблагодарил коллегу Игорь Сопов.

Иван Патлач пожелал избиркому успешной работы. «Не забывайте, вы - коллегиальный орган, ответственность на вас общая. Вы должны отстаивать интересы не своих политических партий, а интересы избирательного законодательства», - напутствовал он членов облизбиркома.

Иван Патлач был выдвинут в состав избирательной комиссии от Псковского областного Собрания, потому решение о назначении на этот пост нового кандидата будет приниматься позднее.

Нового зампреда предстоит утвердить депутатам Псковского областного Собрания на очередной сессии регионального парламента.