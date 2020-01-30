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Общество

Псковские депутаты поддержали федеральный законопроект о запрете «наливаек» в многоквартирных домах

Федеральный законопроект о «наливайках» поддержали депутаты Псковского областного Собрания на 39-ой сессии регионального парламента 30 января. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, депутаты регионального парламента направят в Госдуму РФ положительный отзыв на принятый в первом чтении проект федерального закона.

Речь идёт о проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В пояснительной записке к документу отмечается, что россияне негативно относятся к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых «наливаек», в зонах жилой застройки – более 40 субъектов РФ представили информацию о существенном ухудшении ситуации в области общественного правопорядка в связи с отменой ограничений в области алкогольного рынка в организациях общественного питания.

Законопроектом предлагается наделить органы государственной власти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкогольной продукции в организациях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях. Так, речь идёт об учёте мнения жителей – собственники квартир на общем собрании могут принять решение о полном запрете продажи алкоголя в их доме.

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