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Виктор Антонов: Только запретами ситуацию со снюсами не решить

Только запретами ситуацию со снюсами и подобными им опасными веществами не решить, заявил вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Антонов, комментируя принятый на сессии 30 января закон о запрете на продажу никотиносодержащей продукции в Псковской области.

«Запретами, конечно, не всё можно решить, но я знаю, что по этой теме в плане профилактики активно работают и педагоги, и медики, идёт работа и с детьми, и с родителями», - отметил Виктор Антонов.

Он подчеркнул, что пришло время, когда распространение снюсов и других смесей, с помощью которых кто-то наживается на детях, надо срочно ограничивать. «И в Псковской области есть случаи употребления этой гадости детьми, были и случаи с отравлениями. По инициативе губернатора Михаила Ведерникова мы приняли решение это дело как-то приостановить с помощью принятого сегодня закона, потому что остановить полностью мы не сможем пока не будет федерального закона. Насколько я знаю, он как раз сейчас рассматривается в Государственной думе», - уточнил Виктор Антонов.

Отвечая на вопрос о том, как принятый закон скажется на продаже через аптеки антитабачных пастилок с содержанием никотина, Виктор Антонов назвал людей, спекулирующих на этой теме «негодяями» и добавил, что «любое лекарство, которое есть в аптеке - отчасти яд, всё зависит от дозы». «В снюсах доза никотина в 40-50 раз превышает его содержание в сигарете. Антитабачные пастилки под ограничительные меры не попадают», - подытожил вице-спикер Собрания.

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