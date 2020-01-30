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Общество

Запрет на продажу никотиносодержащей продукции ввели в Псковской области

Запрет на продажу никотиносодержащей продукции ввели в Псковской области. На сессии 30 января депутаты Псковско областного Собрания приняли закон «Об установлении ограничений оптовой и розничной торговли бестабачной никотиносодержащей продукцией на территории Псковской области», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Нарушившим запрет грозит административная ответственность в виде штрафа для граждан в размере 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц - 5 тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

В настоящее время на рассмотрении в Государственной думе находится законопроект, с принятием которого будет введён запрет оптовой и розничной продажи подобных никотиносодержащих смесей на всей территории России.

В Псковской области иницииатором ужесточения мер выступил губернатор Михаил Ведерников. 

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