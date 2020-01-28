40 плиток шоколада украл из магазина 26-летний житель Пскова
40 плиток шоколада украл из магазина 26-летний житель Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
30 января около 12:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича, который несколькими днями ранее похитил из торгового зала 40 плиток шоколада.
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.