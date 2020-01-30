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Политика

Представительство правозащитного центра «Единой России» открылось в Новосокольниках

В Новосокольниках открылось представительство центра бесплатной юридической помощи «Земляки» правозащитного центра «Единой России», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Приём граждан в Новосокольниках будет проходить на улице Партизанская, 10 (приемная партии «Единая Россия») каждый второй и четвертый вторник месяца с 17:00 до 18:00. Граждан по юридическим вопросам будут консультировать специалисты центра «Земляки», преподаватели и студенты Псковского государственного университета.

С мая прошлого года офисы центра «Земляки» активно работают в Пскове и Великих Луках, а в декабре 2019 года центр провёл выездной приём в Опочке. Выездные приёмы по районам региона будут продолжены, отметили в пресс-службе партии.

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