Представительство правозащитного центра «Единой России» открылось в Новосокольниках

17:36, 30 января 2020, ПАИ

В Новосокольниках открылось представительство центра бесплатной юридической помощи «Земляки» правозащитного центра «Единой России», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Приём граждан в Новосокольниках будет проходить на улице Партизанская, 10 (приемная партии «Единая Россия») каждый второй и четвертый вторник месяца с 17:00 до 18:00. Граждан по юридическим вопросам будут консультировать специалисты центра «Земляки», преподаватели и студенты Псковского государственного университета.

С мая прошлого года офисы центра «Земляки» активно работают в Пскове и Великих Луках, а в декабре 2019 года центр провёл выездной приём в Опочке. Выездные приёмы по районам региона будут продолжены, отметили в пресс-службе партии.