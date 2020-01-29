До 3% замедлилась годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе

17:38, 30 января 2020, ПАИ

3% составила инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в 2019 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России, это меньше, чем в 2018 году (4,1%).

Отмечается, что годовая продовольственная инфляция в округе снизилась до 2,1% в декабре с 3,2% в ноябре. Основной вклад в ее замедление внесла плодоовощная продукция. Во многом это обусловлено более высоким, чем в 2018 году, урожаем. А инфляция в сегменте непродовольственных товаров в СЗФО в декабре уменьшилась до 2,8% в годовом выражении после 3,0% в ноябре за счет укрепления рубля и сдержанного потребительского спроса.

Годовая инфляция в сфере услуг в округе в декабре, как и в ноябре, составила 4,0%. Укрепление рубля обусловило снижение темпов прироста цен на услуги зарубежного туризма.

Во всех регионах СЗФО годовая инфляция в декабре 2019 года замедлилась по сравнению с ноябрем, что связано, главным образом, с замедлением продовольственной инфляции.

В Псковской области самый низкий уровень инфляции сложился в декабре - 2,3%, после 3,1% в ноябре. В Санкт-Петербурге годовой темп прироста цен в декабре так же, как в целом по России и по СЗФО, составил 3,0%.