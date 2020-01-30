Жителей Псковской области призывают поучаствовать в российско-белорусском проекте «Цифровая звезда»

19:39, 30 января 2020, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова призывает жителей региона поучаствовать в историческом международном проекте «Цифровая звезда», который в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запускает молодёжная палата при парламентском собрании Союза Белоруссии и России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Лидия Драгунова отметила, что проект «Цифровая звезда», впервую очередь, ориентирован на молодёжь, а его задача – собрать и сохранить в цифровом формате данные о памятниках и местах крупных сражений советских войск на территории Союзного государства. «Каждый участник проекта должен сфотографировать памятное место, связанное с историей Великой Отечественной войны, и с помощью специально разработанного мобильного приложения загрузить фото на интернет-портал, обозначив геолокацию, добавив текстовое описание и поставив свою отметку об авторстве», - рассказала она.

Парламентарий подчеркнула, что в Псковской области находится множество памятных мест, связанных с войной. «Мы должны помнить события тех лет, помнить историю нашего региона, историю наших семей, историю наших братских народов. Проект «Цифровая звезда» объединит молодёжь двух стран на общее дело во имя сохранения памяти о тех, кто отдал жизни ради мира на земле», - отметила Лидия Драгунова.

По итогам подготовительной работы по оцифровке памятников России и Белоруссии в базе уже собраны более тысячи памятных мест. Информация пользователей перед размещением в общей базе данных проверяется на корректность. Каждому памятному месту система автоматически присваивает уникальный QR-код, по которому может осуществляться поиск. Зарегистрироваться для участия в проекте «Цифровая звезда» можно здесь>>>.