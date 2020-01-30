Эксперты: В Псковской области сложилась низкая инфляция

19:56, 30 января 2020, ПАИ

В Псковской области сложился самый низкий в Северо-Западном федеральном округе уровень инфляции. Такие данные были озвучены во время встречи главы региона Михаила Ведерникова с управляющим отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Сергеем Савиным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Сергей Савин сообщил губернатору, что в декабре прошлого года годовая инфляция в Псковской области снизилась до 2,3%, достигнув минимального значения с апреля 2018 года. В России и СЗФО годовая инфляция составила 3%, а в Псковской области сложился самый низкий в Северо-Западном федеральном округе уровень инфляции. «Рост цен в регионе замедлился в основном за счет расширения предложения мясной продукции и высокого урожая овощей. Также снижению инфляции в области способствовали сдержанный потребительский спрос и укрепление рубля», - заметил Сергей Савин.

Михаил Ведерников положительно оценил изменения в региональной экономике и отметил, что, например, снижение темпов инфляции в Псковской области будет способствовать поддержанию экономической стабильности, росту оборота розничной торговли, стабилизации уровня покупательского спроса. В конечном счете, все это скажется на уровне комфорта жителей региона, заметил губернатор.

Стороны также подробно рассмотрели и проанализировали состояние финансового и банковского секторов, вопросы денежно-кредитной политики, развития национальной платежной системы, а также обсудили перспективы роста и улучшения показателей экономики Псковской области.