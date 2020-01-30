0
19:19
Великолукский агрохолдинг завоевал «Народное признание – 2019»
11:21
Комитет по тарифам обратился в ФАС для оценки стоимости доставки баллонов с газом в Псковской области
10:02
Начался ПАИ-live с председателем комитета по тарифам и энергетике Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09:22
В два раза увеличился экспорт животноводческой продукции из Псковской области
19:54
Михаил Ведерников обсудил вопросы совершенствования бюджетных отношений с главой регионального управления федерального казначейства
21:13
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
14:29
Председатель Госдумы оценил работу губернатора Псковской области
Еще новости
Экономика

Эксперты: В Псковской области сложилась низкая инфляция

В Псковской области сложился самый низкий в Северо-Западном федеральном округе уровень инфляции. Такие данные были озвучены во время встречи главы региона Михаила Ведерникова с управляющим отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Сергеем Савиным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Сергей Савин сообщил губернатору, что в декабре прошлого года годовая инфляция в Псковской области снизилась до 2,3%, достигнув минимального значения с апреля 2018 года. В России и СЗФО годовая инфляция составила 3%, а в Псковской области сложился самый низкий в Северо-Западном федеральном округе уровень инфляции. «Рост цен в регионе замедлился в основном за счет расширения предложения мясной продукции и высокого урожая овощей. Также снижению инфляции в области способствовали сдержанный потребительский спрос и укрепление рубля», - заметил Сергей Савин.

Михаил Ведерников положительно оценил изменения в региональной экономике и отметил, что, например, снижение темпов инфляции в Псковской области будет способствовать поддержанию экономической стабильности, росту оборота розничной торговли, стабилизации уровня покупательского спроса. В конечном счете, все это скажется на уровне комфорта жителей региона, заметил губернатор.

Стороны также подробно рассмотрели и проанализировали состояние финансового и банковского секторов, вопросы денежно-кредитной политики, развития национальной платежной системы, а также обсудили перспективы роста и улучшения показателей экономики Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Великолукский агрохолдинг завоевал «Народное признание – 2019»
30 января 2020
Великолукский агрохолдинг завоевал «Народное признание – 2019»
Комитет по тарифам обратился в ФАС для оценки стоимости доставки баллонов с газом в Псковской области
29 января 2020
Комитет по тарифам обратился в ФАС для оценки стоимости доставки баллонов с газом в Псковской области
Начался ПАИ-live с председателем комитета по тарифам и энергетике Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
29 января 2020
Начался ПАИ-live с председателем комитета по тарифам и энергетике Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
В два раза увеличился экспорт животноводческой продукции из Псковской области
29 января 2020
В два раза увеличился экспорт животноводческой продукции из Псковской области
Михаил Ведерников обсудил вопросы совершенствования бюджетных отношений с главой регионального управления федерального казначейства
27 января 2020
Михаил Ведерников обсудил вопросы совершенствования бюджетных отношений с главой регионального управления федерального казначейства
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
22 января 2020
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
Председатель Госдумы оценил работу губернатора Псковской области
18 января 2020
Председатель Госдумы оценил работу губернатора Псковской области
Михаил Ведерников дал оценку работе своей команды
18 января 2020
Михаил Ведерников дал оценку работе своей команды

Идет загрузка...