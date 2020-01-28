Переломы ребер получил пскович в результате наезда автомобиля

09:45, 31 января 2020, ПАИ

50-летний пскович получил травмы в результате наезда автомобиля 30 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 8:00 у дома №3 на улице Великорецкой в Пскове Hyundai Solaris под управлением 65-летнего водителя сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали с переломами ребра и предплечья.

Водитель в момент дорожно-транспортного происшествия был трезв, по данному факту проводится проверка.