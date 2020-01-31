Прокуратура помогла сироте из Великолукского района получить жильё

09:37, 31 января 2020, ПАИ

Прокуратура Великолукского района помогла сироте получить квартиру в деревне Плаксино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Отец заявительницы умер в 2007 году, а мать признана безвестно отсутствующей, в связи с чем девушка была определена на полное государственное обеспечение, а также получила права на квартиру в деревне Плаксино Великолукского района.

Заключением межведомственной жилищной комиссии принадлежащая ей по праву квартира в указанном населенном пункте была признана непригодной для проживания.

Администрация Великолукского района не предоставила сироте благоустроенное жилье.

Прокурор района обратился в суд с иском к администрации Великолукского района. Его требования были удовлетворены судом, в настоящее время решение суда исполнено, девушка обеспечена квартирой.