Почти полгода проведёт в тюрьме гражданка Украины за кражу в Дно

10:25, 31 января 2020, ПАИ

В Дновском районе к лишению свободы приговорили гражданку Украины за хищение из чужой сумки кошелька с деньгами (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что 14 ноября 2019 года гражданка Украины находилась в торговом зале магазина «Пятерочка» в Дно. Там она украла из висевшей на детской коляске сумки кошелек, в котором в тот момент находилось 10 тысяч 500 рублей.

Уголовное дело рассмотрел суд в особом порядке судебного производства. За совершенное преступление Дновский районный суд назначил гражданке Украины наказание в виде лишения свободы на срок 5 месяцев 15 дней.