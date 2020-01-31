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Общество

Кабинет психологической помощи открылся в Великолукской епархии

Кабинет психологической помощи открылся в Великолукском епархиальном управлении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епархии.

Группы самопомощи зависимым и созависимым уже несколько лет работают в храме святителя Николая при епархиальном управлении города Великие Луки. В настоящее время появилась возможность индивидуальной работы с православным психологом.

Отмечается, что особое место в работе приходского психолога занимает психологическая помощь людям, оказавшимися в ловушке зависимостей. Записаться к нему консультацию можно по телефону +7 (911) 697-01-09.

Великолукское епархиальное управление находится по адресу: Великие Луки, улица Ставского, 63/4.

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