Кабинет психологической помощи открылся в Великолукской епархии

11:18, 31 января 2020, ПАИ

Кабинет психологической помощи открылся в Великолукском епархиальном управлении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епархии.

Группы самопомощи зависимым и созависимым уже несколько лет работают в храме святителя Николая при епархиальном управлении города Великие Луки. В настоящее время появилась возможность индивидуальной работы с православным психологом.

Отмечается, что особое место в работе приходского психолога занимает психологическая помощь людям, оказавшимися в ловушке зависимостей. Записаться к нему консультацию можно по телефону +7 (911) 697-01-09.

Великолукское епархиальное управление находится по адресу: Великие Луки, улица Ставского, 63/4.