За нападение на полицейского осудили на год условно жителя Пыталовского района

12:54, 31 января 2020, ПАИ

В Пыталовском районе суд вынес приговор местному жителю, напавшему на сотрудника МВД, находившегося при исполнении своих службных обязанностей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

Инцидент произошел, когда осужденного доставляли в отделение МВД по Пыталовскому району. Находясь в агрессивном состоянии, подсудимый схватил полицейского за шею и стал душить, "после чего придавил массой тела к автомобилю", сообщили в ведомстве.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с назначением прохождения принудительного лечения у нарколога.