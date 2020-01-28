В Пыталово после вмешательства прокуратуры ускорят снос аварийного дома

13:32, 31 января 2020, ПАИ

В Пыталовском районе прокуратура выступила с инициативой ускорить работы по сносу аварийного здания в районном центре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В центре города Пыталово расположен двухэтажный жилой многоквартирный дом, который признан аварийным и подлежащим сносу. Помимо жилых помещений, в данном здании расположена парикмахерская, а рядом с домом находится общественный парк, музей, образовательное учреждение для несовершеннолетних, заведение быстрого питания, детская библиотека, магазины.

По итогам прокурорский проверки срок для сноса многоквартирного дома признан неразумным в связи с реальной угрозой его скорого разрушения, что создает опасность для жильцов и окружающих. В Пыталовский районный суд направлено исковое заявление об обязании районной администрации расселить и снести аварийный дом.