Псковичку отправили на принудительные работы за повторное вождение в нетрезвом виде

14:16, 31 января 2020, ПАИ

Псковский городской суд отправил 41-летнюю местную жительницу на принудительные работы за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры города Пскова.

В январе прошлого года женщина уже попадалась за рулем в нетрезвом виде и понесла административное наказание. В очередной раз ее Ford Focus был остановлен на улице Звездной. От медицинского освидетельствования псковичка отказалась.

В ходе судебного заседания осужденная вину признала в полном объеме и заявила о своем раскаянии. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств сроком на 2 года.