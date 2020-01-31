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Общество

Сергей Грахов: Псковская область активно включилась в процесс реализации нацпроектов

Сергей Грахов

Псковская область активно включилась в процесс реализации национальных проектов, сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе прямого эфира ПАИ-live 31 января.

Он отметил, что Великие Луки также активно участвуют в этом процессе. Так, строительство детского сада на 140 мест на улице Заслонова в Великих Луках идет с опережением графика. «В ноябре был котлован, а сейчас стоят стены первого этажа, готовятся ко второму этажу. Завезены строительные материалы на объект. Качество работ хорошее, нареканий нет», — рассказал председатель комитета.

Сергей Грахов сообщил, что подрядчик должен был сдать детсад до конца года, но приложит усилия, чтобы закончить строительство объекта к сентябрю.

Кроме этого, председатель комитета напомнил, что в Великих Луках строят школу на 800 мест с бассейном. «Там сложная геология. Та ситуация, когда лучше опоздать, чем поторопиться и сделать некачественно», — сказал Сергей Грахов. По его словам, подрядчик немного отстает от графика, но у него есть «мощности и желание». «Администрация Великих лук каждый день на площадке, хороший рабочий процесс идет», — заверил он.

Также небольшое отставание по графику из-за сложных геологических условия наблюдается при строительстве детского сада на 140 мест в микрорайоне «Дружба» в Великих Луках. «Очень много подготовительных работ. Ребята работают нормальными темпами, их ускорять нельзя», — пояснил Сергей Грахов.

Председатель комитета добавил, что технические решения принимаются гораздо быстрее, поэтому великолукские объекты сдадут в срок.

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