Уроженец Новоржева убил товарища из-за водки

16:41, 31 января 2020, ПАИ

39-летний житель Новоржева убил товарища из-за спиртного. Убийство мужчина совершил, находясь на Камчатке на заработках, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Камчатского края.

В канун Нового года обвиняемый находился с коллегами по работе в квартире в поселке Ключи Усть-Камчатского района. В какой-то момент он обнаружил, что алкоголь закончился. Заподозрив в этом своего товарища, он нанес ему несколько ударов по голове кулаком и ладонью. 45-летний уроженец Гроденской области получил черепно-мозговую травму и скончался.

Злоумышленник был взят под стражу, ему предъявлено обвинение. В настоящее время продолжается сбор доказательств по уголовному делу.