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Общество

70-летие отмечает консультативная поликлиника Псковской областной клинической больницы

1 февраля исполняется 70 лет консультативной поликлинике Псковской областной клинической больницы. Поликлиника оказывает плановую консультативную помощь жителям, об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной клинической больнице. 

Прием в поликлинике ведется по направлению от врачей из медицинских организаций региона. 
В 1950 году 1 февраля было открыто поликлиническое отделение на 100 посещений в день к врачам 6-ти специальностей. Оно было расположено на 2 этаже каменного дома по улице Интернациональной, 45. Сейчас поликлиника находится по адресу: улица Малясова, 2. 
В 1952 году прием вели 58 врачей. Тогда началось строительство 2-этажного здания, в котором сейчас находится консультативная поликлиника. 
В 1957 году в поликлинике был открыт кабинет электрокардиографии. 
В 1972 году поликлиника вел прием по 30 специальностям. Работа велась в режиме 300 посещений. 
С 2009 года в поликлинике начали вести электронные медицинские карты. 

В настоящее время поликлиника ведет прием порядка 300 пациентов в день по 21 специальностям. Более 50% обратившихся пациентов – сельские жители Псковской области.

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