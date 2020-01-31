70-летие отмечает консультативная поликлиника Псковской областной клинической больницы
1 февраля исполняется 70 лет консультативной поликлинике Псковской областной клинической больницы. Поликлиника оказывает плановую консультативную помощь жителям, об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной клинической больнице.
Прием в поликлинике ведется по направлению от врачей из медицинских организаций региона.
В 1950 году 1 февраля было открыто поликлиническое отделение на 100 посещений в день к врачам 6-ти специальностей. Оно было расположено на 2 этаже каменного дома по улице Интернациональной, 45. Сейчас поликлиника находится по адресу: улица Малясова, 2.
В 1952 году прием вели 58 врачей. Тогда началось строительство 2-этажного здания, в котором сейчас находится консультативная поликлиника.
В 1957 году в поликлинике был открыт кабинет электрокардиографии.
В 1972 году поликлиника вел прием по 30 специальностям. Работа велась в режиме 300 посещений.
С 2009 года в поликлинике начали вести электронные медицинские карты.
В настоящее время поликлиника ведет прием порядка 300 пациентов в день по 21 специальностям. Более 50% обратившихся пациентов – сельские жители Псковской области.