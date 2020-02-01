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Общество

Новые факты и свидетельства участников Псковской православной миссии были озвучены в Москве

В Москве на XXVIII  Международных Рождественских образовательных чтениях озвучили новые факты и свидетельства участников Псковской православной миссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской митрополии Русской православной церкви.

В ходе доклада монаха Антония (Воеводина), насельника Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря  прозвучали новые факты о жизни Псковской православной миссии в годы Великой Отечественной войны.

Выступление монаха Антония ( Воеводина) «Духовная поддержка во время войны. Подвиг русских старцев (на примере старцев Псково-Печерского монастыря и Псковской православной миссии)» посвящено истории Русской Православной Церкви и Великой Отечественной войне. Жертвенное служение церкви на оккупированных территориях долгое время оставалось для общества засекреченной информацией. Память об этом всегда была покрыта мифами, ложью или клеветой. Отец Антоний представил факты, подтверждая их документами и живыми свидетельствами участников тех событий.

Псково-Печерский монастырь входил в состав Псковской православной миссии, организованной по инициативе Патриаршего экзарха Прибалтики митрополита Литовского и Виленского Сергия (Воскресенского). Главная задача была исполнить заповедь о любви к ближнему, несмотря на смертельную опасность и реальную угрозу мучений.

За 3 года существования Миссии создали 200 приходов, которые окормлялись 175-ю пресвитерами. К исповеди и Святому Причастию приступали 1000 людей, крестили детей, создавали катехизаторские курсы для взрослых, пастырские и богословские курсы, во всех школах преподавали Закон Божий.

В Печерском монастыре 2 года существовала школа, о которой, как и о регулярном посещении монастырских храмов, у детей сохранились самые теплые воспоминания. В проповедях игумен и насельники обители старались поддерживать слабых духом. Оказывали и реальную материальную помощь продуктами, вещами, особо ценную для военнопленных, узников местных лагерей, живших в нечеловеческих условиях.

В заключении своего доклада Антоний отметил, что все активные участники Миссии, рисковавшие жизнью для спасения и утешения людей, по окончании войны были репрессированы. Антоний уверен, что предстоит очень много сделать, чтобы жила и сохранялась память о священничестве Псковской православной миссии  – духовных воинах и мучениках.

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