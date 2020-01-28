Более 156 тысяч рублей украли мошенники у жителей Пскова

12:43, 01 февраля 2020, ПАИ

В Пскове мошенники украли у местных жителей более 156 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

49-летнему псковичу позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он рассказал, что необходимо защитить свои средства от несанкционированного списания. Обманным путем злоумышленник похитил с карты псковича 135 тысяч рублей. 24-летняя жительница Пскова также лишилась более 21 тысяч рублей, попавшись на уловки мошенника, который представился банковским служащим.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Устанавливаются все подробности и обстоятельства произошедшего.