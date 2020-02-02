Выставка псковского художника Ильи Сёмина открылась в Петербурге

14:31, 02 февраля 2020, ПАИ

Выставка псковского художника Ильи Сёмина «Полуостров Псков» открылась в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках вернисажа прошел поэтический вечер, в рамках которого поэты прочитали свои произведения в формате «обратной визуализации» – выбрали для диалога одну из картин выставки.

На открытие выставки приехал псковский кузнец Павел Шаповалов, чей портрет работы Ильи Сёмина также представлен в стенах арт-центра.

Критики отмечают, что картины Ильи Сёмина напоминают «причудливый текст со сложной символической организацией». «Конфликт начал, интеллектуального и живописного, делает его картины сконструированными текстами – проекцией авторской агрессии», – говорится в анонсе выставки.

Выставка проходит в музее нонконформистского искусства (арт-центр «Пушкинская-10») до 1 марта. Вход со стороны Лиговского проспекта, 53 (метро «Площадь Восстания»).