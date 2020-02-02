Более тысячи жителей Печорского района приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» к 18:00

18:38, 02 февраля 2020, ПАИ

1 тысяча 114 жителей Печорского района приняли участие в предварительном голосовании по определению кандидата от «Единой России» на выборы главы муниципалитета. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, явка избирателей 2 февраля к 18:00 составила 6,89%.

В трех деревнях района – Крупп, Лавры и Новый Изборск – находятся счетные участки. Также они расположены в Печорах в Центре культуры и школе № 3. Все, кто обладает активным избирательным правом и зарегистрирован по месту жительства в пределах границ указанных счетных участков, могут принять участие в голосовании.

В бюллетенях значатся директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик, самозанятый Владислав Марков и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина.

Голосование продлится до 20:00. Досрочные выборы главы Печорского района пройдут 5 апреля.