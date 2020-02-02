Жители Печорского района выбирают кандидата в главы муниципалитета от «Единой России»

08:00, 02 февраля 2020, ПАИ

Предварительное голосование партии «Единая Россия» по определению кандидата для участия в выборах главы Печорского района стартовало 2 февраля в 8:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Более 16 тысяч жителей муниципалитета с активным избирательным правом могут сделать свой выбор на пяти счетных участках до 20:00. Участки находятся в деревнях Крупп, Новый Изборск и Лавры. Еще два счетных участка расположены в Печорах – школе № 3 и Центре культуры.

На пост главы Печорского района от партии «Единая Россия» претендуют директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик, самозанятый Владислав Марков, а также исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина.

Глава Лавровской волости Печорского района Кирилл Кононов отказался от участия в выборах на пост главы, а также отклонил свою заявку на участие в предварительном голосовании по определению кандидата от партии.

Досрочные выборы главы Печорского района пройдут 5 апреля. Пост главы муниципалитета стал вакантным после того, как его покинул Дмитрий Сопотов.