Александр Козловский пожелал Сергею Тарасику активно включиться в поиски решения проблем Печорского района
Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил кандидата от партии на выборах главы Печорского района Сергея Тарасика с уверенной победой на предварительном голосовании «Единой России» 2 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного отделения партии.
«Это выбор жителей, а мы, в первую очередь, прислушиваемся к мнению людей, – подчеркнул Александр Козловский. – Теперь кандидатура Сергея Тарасика будет представлена на согласование Президиума регионального политического совета партии для принятия решения о его выдвижении на предстоящих выборах».
Секретарь регионального отделения партии пожелал Сергею Тарасику активно включиться в выборный процесс и поиски решения проблем района.
На предвыборном голосовании директора ООО «Автобусный курьер», военного пенсионера Сергея Тарасика поддержали 84,77% избирателей (1 тыс. 41 голос). Досрочные выборы главы Печорского районы пройдут 5 апреля.