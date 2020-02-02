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Политика

Александр Козловский пожелал Сергею Тарасику активно включиться в поиски решения проблем Печорского района

Александр Козловский

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил кандидата от партии на выборах главы Печорского района Сергея Тарасика с уверенной победой на предварительном голосовании «Единой России» 2 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного отделения партии.

«Это выбор жителей, а мы, в первую очередь, прислушиваемся к мнению людей, – подчеркнул Александр Козловский. – Теперь кандидатура Сергея Тарасика будет представлена на согласование Президиума регионального политического совета партии для принятия решения о его выдвижении на предстоящих выборах».

Секретарь регионального отделения партии пожелал Сергею Тарасику активно включиться в выборный процесс и поиски решения проблем района.

На предвыборном голосовании директора ООО «Автобусный курьер», военного пенсионера Сергея Тарасика поддержали 84,77% избирателей (1 тыс. 41 голос). Досрочные выборы главы Печорского районы пройдут 5 апреля.

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