Сергей Тарасик станет кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района

21:20, 02 февраля 2020, ПАИ

Директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик станет кандидатом от партии «Единая Россия» на выборах главы Печорского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, его кандидатуру поддержало большинство избирателей в рамках предварительного голосования «Единой России» 2 февраля.

Сергей Тарасик получил 1 тыс. 41 голос (84,77%). Также на участие в выборах главы муниципалитета от «Единой России» претендовали самозанятый Владислав Марков, которого поддержали 76 человек (6,19%), и исполнительный секретарь местного отделения партии Юлия Бабушкина – за нее проголосовал 171 избиратель (13,93%).

Голосование, в котором приняли участие 1 тыс. 228 человек (явка 7,60%), проходило с 8:00 до 20:00 на счетных участках в деревнях Новый Изборск, Крупп и Лавры, а также в городе Печоры. Оно имело рейтинговую систему – избиратели могли поддержать любое количество кандидатов от «Единой России», включённых в список.

Досрочные выборы главы Печорского районы пройдут 5 апреля в связи с тем, что пост главы муниципалитета покинул Дмитрий Сопотов.