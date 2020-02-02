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Сергей Тарасик станет кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района

Сергей Тарасик. Фото из социальный сетей

Директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик станет кандидатом от партии «Единая Россия» на выборах главы Печорского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, его кандидатуру поддержало большинство избирателей в рамках предварительного голосования «Единой России» 2 февраля.

Сергей Тарасик получил 1 тыс. 41 голос (84,77%). Также на участие в выборах главы муниципалитета от «Единой России» претендовали самозанятый Владислав Марков, которого поддержали 76 человек (6,19%), и исполнительный секретарь местного отделения партии Юлия Бабушкина – за нее проголосовал 171 избиратель (13,93%).

Голосование, в котором приняли участие 1 тыс. 228 человек (явка 7,60%), проходило с 8:00 до 20:00 на счетных участках в деревнях Новый Изборск, Крупп и Лавры, а также в городе Печоры. Оно имело рейтинговую систему – избиратели могли поддержать любое количество кандидатов от «Единой России», включённых в список. 

Досрочные выборы главы Печорского районы пройдут 5 апреля в связи с тем, что пост главы муниципалитета покинул Дмитрий Сопотов.

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